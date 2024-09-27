Суд взыскал задолженность со сбежавшего в США Никиты Преснякова

По решению суда Москвы с уехавшего в США актера и музыканта Никита Преснякова был взыскан долг за просроченные платежи. Об этом сообщают в телеграмм-канала московских судов общей юрисдикции.

Уточняется, что мужчина игнорировал обязательные платежи, которые начисляются за ремонт и содержание общедомового имущества многоквартирного дома. О какой сумме идет речь, в публикации не указывается.

А как пишет телеграм-канал Mash, Никита Пресняков также получил штраф в размере 41 тыс. рублей за парковочное место. С октября 2019-го по сентябрь 2022-го года внук Аллы Пугачевой оставлял свой Lexus в Варсонофьевском переулке, где также жил, но парковку почему-то не оплачивал. По решению суда задолженность была взыскана. В настоящее время Пресняков младший пытается построить карьеру за океаном.

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