Наташа Королева продемонстрировала музыкальные способности своей мамы

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай сейчас находится в Санкт-Петербурге. О местонахождении родительницы певица сообщила на своей странице в соцсети.

Она опубликовала видео, на кадрах которого 78-летняя мама артистки виртуозно играет на рояле. Людмила Порывай поет романс, чем восхищает свою дочь, которая стала ей подпевать.

«Никогда не обижайте маму! Ни свою, ни чужую!!!» — подписала видео Королева.

Сейчас певица находится на гастролях в Санкт-Петербурге и, видимо, решила взять маму с собой.

Мама Наташи Королевой живет в США. Она приехала в Россию, чтобы поздравить внука со свадьбой.

Ранее сообщалось о том, что невестка Наташи Королевой срезала часть пальца, готовя еду для мужа.