Наташа Королева продемонстрировала музыкальные способности своей мамы
Фото: [pxhere.com]
Мама Наташи Королевой Людмила Порывай сейчас находится в Санкт-Петербурге. О местонахождении родительницы певица сообщила на своей странице в соцсети.
Она опубликовала видео, на кадрах которого 78-летняя мама артистки виртуозно играет на рояле. Людмила Порывай поет романс, чем восхищает свою дочь, которая стала ей подпевать.
«Никогда не обижайте маму! Ни свою, ни чужую!!!» — подписала видео Королева.
Сейчас певица находится на гастролях в Санкт-Петербурге и, видимо, решила взять маму с собой.
Мама Наташи Королевой живет в США. Она приехала в Россию, чтобы поздравить внука со свадьбой.
Ранее сообщалось о том, что невестка Наташи Королевой срезала часть пальца, готовя еду для мужа.