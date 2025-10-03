Назначивший Карпина главным тренером «Динамо» менеджер ушел в отставку

Уход высокопоставленного функционера стал неожиданностью для всех. Это, в частности, отмечает инсайдер Иван Карпов. Гафин собирался провести плановое совещание, но его внезапно вызвали в ВТБ.

47-летний менеджер работал в «Динамо» с 2019 года. «Спорт-Экспресс» поставил Гафина на восьмое место в списке самых влиятельных людей в российском футболе.

Именно Гафин был инициатором приглашения Валерия Карпина на пост главного тренера. Бело-голубые неудачно стартовали в РПЛ, но в последних турах поправили свое положение, поэтому версия об увольнении Гафина за стартовый провал выглядит сомнительной.

После 10 туров «Динамо» занимает седьмое место с 15 очками, на шесть баллов отставая от лидирующего ЦСКА.