Назван получатель многомиллионного наследства актрисы Раисы Максимовой

Владельцем многомиллионного наследства известной советской и российской актрисы деятельницы Раисы Максимовой станет ее восьмилетний внук Дмитрий. Об этом стало известно KP.RU.

По данным источников, Митя является внебрачным ребенком младшего сына Максимовой — Алексея.

Отмечается, что Митя унаследует от бабушки трехкомнатную квартиру на Тверской улице в Москве и дачу в Солнечногорском районе Московской области.

Отец мальчика, Алексей, умер три года назад от рака. Источник отмечает, что такой выбор наследника стал неожиданным, поскольку у Максимовой есть старший сын Андрей, с которым она практически не общалась в последние годы. Однако, по предварительным данным, Андрей все же получит обязательную долю в наследстве.

Что касается имущества самого Алексея, то после его смерти осталось несколько объектов недвижимости, включая квартиру на Арбате, участки на Рублевке, а также автомобили и имущество в Лондоне.

Раиса Максимова скончалась 11 декабря 2024 года на 95-м году жизни. 29 ноября ее выписали из больницы, где она проходила лечение от пневмонии и проблем с сердцем.

Накануне факт смерти Раисы Максимовой подтвердил МХТ им. А.П. Чехова.