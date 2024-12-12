МХТ им. Чехова подтвердил факт смерти актрисы Раисы Максимовой

Максимова дебютировала на сцене в 1946 году. Она играла главные роли в Саратовском спектакле юного зрителя, а в 1952 году ее взяли без экзаменов в студию МХАТ. По ее окончанию, актриса была приглашена в МХТ, это произошло в 1956 году. С тех пор она сыграла большое количество ролей как в театре, так и в кино.

«В последнее время Раиса Викторовна не выходила на сцену, но ее связь с театром оставалась всегда неразрывной. Ее уход — огромная потеря для мхатовцев», — указано в микроблоге.

Работники МХТ выразили соболезнования всем родным и близким актрисы и заявили, что скорбят вместе с ними.

Ранее появились сведения о том, что в Москве был госпитализирован известный радиоведущий и шоумен Сергей Белоголовцев. Он попал в больницу с аппендицитом, ему срочно провели операцию.