Названа дата боя-реванша между Биволом и Бетербиевым

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол встретятся на ринге в бою-реванше 22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии, как сообщил председатель главного управления развлекательной индустрии страны Турки Аль аш-Шейх в своем аккаунте в соцсети.

Бетербиев является абсолютным чемпионом мира по боксу, обладая всеми титулами в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Их предыдущий поединок состоялся в ночь на 13 октября в Эр-Рияде и закончился раздельным решением судей со счетом 114-114, 115-113, 116-112, в котором Бетербиев одержал верх над Биволом.

Также председатель сообщил, что цена на доступ к веб-трансляции составит не более $25,99 для зрителей в США и других странах, за исключением Великобритании, где она будет стоить до £19,99.

Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, имея в своем активе 21 победу в 21 бою, причем все предыдущие встречи он завершал досрочно.

Ранее сообщалось, что воспитанники спортшколы «Ивантеевка» приняли участие в соревнованиях по боксу в Беларуси, откуда вернулись с полным комплектом наград.