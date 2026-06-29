Названа причина госпитализации Владимира Спивакова

Раскрыта истинная причина госпитализации народного артиста СССР Владимира Спивакова. В комментарии ТАСС его жена Сати Спивакова заявила , что маэстро попал в больницу с диагнозом «пневмония».

По ее словам, болезнь 81-летнего артиста развилась на фоне бронхита и сильного переутомления. Спиваков продолжает находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Его жизни, по словам супруги, ничего не угрожает.

Напомним, о госпитализации Спивакова накануне сообщил митрополит Иларион. По его словам, у дирижера было подозрения на инсульт. Однако позже священнослужитель уточнил, что диагноз не подтвердился.

Спиваков известен не только как блестящий дирижер, но и как основатель и художественный руководитель Национального филармонического оркестра России. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает активно гастролировать и работать.

Ранее стало известно о повторной госпитализации актрисы Екатерины Волковой.