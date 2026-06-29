Волкову повторно госпитализировали с осложнениями

52-летняя звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова вновь оказалась в больнице. Актрису повторно госпитализировали с серьезными осложнениями, которые возникли после того, как она досрочно покинула клинику и отправилась на гастроли, сообщает StarHit.

Первый раз Волкову экстренно положили в стационар 21 июня. У нее диагностировали острый синусит. Однако, не завершив курс лечения, артистка выписалась и уехала в Екатеринбург, Нижний Тагил и Тюмень. Она должна была сыграть в спектакле «Ночной гость», который шел в этих городах.

По информации издания, решение прервать лечение и отправиться в тур привело к ухудшению состояния. Кроме того, во время поездки Волкова заразилась гриппом, что только усугубило ситуацию. Еще до повторной госпитализации актриса жаловалась на сильную слабость и общее недомогание. Несмотря на это, она продолжала выходить на сцену, не отменяя выступления.

Сейчас Волкова находится в больнице. Сколько времени ей придется провести под наблюдением врачей — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что известный российский актер Евгений Стеблов попал в больницу.