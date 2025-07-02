Названа причина отказа «Аякса» от покупки лидера «Краснодара» Сперцяна

Амстердамский «Аякс» отказался от идеи приобрести полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна, передает ESPN.

Сперцян устраивает «Аякс» по своим футбольным качествам, но голландский клуб решил воздержаться от сделок с клубами РПЛ по политическим причинам. В руководстве «Аякса» существуют на этот счет разногласия.

Воспитанник академии «Краснодара» Сперцян ярко провел минувший сезон, внеся значительный вклад в историческую победу «быков» в чемпионате России. В 28 матчах РПЛ он отметился 11 голами и семью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €25 млн. Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан еще на один сезон.

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