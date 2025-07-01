Стали известны клубы, претендующие на полузащитника «Спартака» Зиньковского
«Евро-Футбол.Ру»: «Сочи» и «Балтике» интересен вингер «Спартака» Зиньковский
Фото: [ФК «Спартак»]
Вингером московского «Спартака» Антоном Зиньковским интересуются несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), пишет «Евро-Футбол.Ру».
По данным портала, футболиста хотят видеть в своих рядах дебютанты РПЛ «Балтика» и «Сочи».
В минувшем сезоне Зиньковский проиграл конкуренцию на левом фланге атаки «Спартака» бразильцу Маркиньосу и вторую половину сезона провел в аренде в «Крыльях Советов». В составе самарского клуба он сыграл 11 матчей и отметился одной голевой передачей.
Зиньковский выступает за «Спартак» с 2022 года, его соглашение с красно-белыми рассчитано еще на два года. Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в €2,5 млн.
Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, кто еще из футболистов «Спартака» может покинуть клуб в межсезонье.