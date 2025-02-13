Названа причина смены имиджа Леди Гаги

Одна из самых популярных певиц США Леди Гага вернулась к своему любимому эпатажному стилю, чем обрадовала многих поклонников. В Daily Mail выяснили , кого стоит благодарить за смену имиджа звезды.

Главным вдохновителем и поддержкой для Леди Гаги стал бизнесмен, IT-предприниматель, филантроп и инвестор, а по совместительству и возлюбленный артистки Майкл Полански. Звездным обозревателям удалось связаться с мужчиной и выяснить, как ему удалось вернуть певицу к экстравагантному стилю после ее элегантного периода.

«Во время тура Chromatica я увидел в ней огонь. Я хотел помочь ей поддерживать этот огонь и хотел, чтобы она исполняла музыку, которая делала бы ее счастливой», — ответил журналистам Майкл.

Также упомянули и хореографа Пэрриса Гебеля, который тоже поучаствовал в возрождении Гаги из прошлого. Именно он помог ей создать танцевальную постановку в клипе Abracadabra, завирусившегося в соцсетях. По словам танцора, новый роман и любовь к творчеству помогли певице вернуться к своей авторской, знаковой и новаторской эпохе.

Ранее сообщалось, что фильм «Джокер: Безумие на двоих» с Леди Гагой провалился в прокате.