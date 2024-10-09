СМИ: ажиотажный «Джокер: Безумие на двоих» с Леди Гагой провалился в прокате

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» с участием Хоакина Феникса и Леди Гаги с момента своего выхода в американских кинотеатрах собрал лишь $39,5 миллиона. Международные кассовые сборы составили $77 миллионов, сообщил Box Office Mojo.

Изначально Warner Bros. ожидала, что фильм сможет заработать от $50 до $70 миллионов, однако даже эта минимальная планка оказалась недостижимой.

Издание Variety еще 7 октября сообщало, что, с бюджетом в $200 миллионов, картина провалилась в прокате. В целом, мировые сборы, включая американский рынок, составили $116,5 миллиона.

Для сравнения, первый «Джокер» в 2019 году заработал $39 миллионов только в первый день показа.

По информации Variety, одной из причин низких сборов стали негативные отзывы и «сарафанное радио». На CinemaScore фильм получил оценку D, а на Rotten Tomatoes его рейтинг составил 2,4, с 202 негативными и лишь 98 положительными отзывами.

На IMDb картина имеет рейтинг 5,3 на основе 56 тысяч оценок. Аналогично, на «Кинопоиске» рейтинг составляет 5,7, с более чем 160 отрицательными рецензиями.

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