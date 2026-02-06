Названа причина запрета на полувековой въезд в Россию комику Сабурову

Отмечается, что запрет на въезд в РФ на 50 лет в отношении артиста введен за систематические нарушения российского законодательства. Утверждается, что Сабуров на своих выступлениях публично критиковал проведение специальной военной операции (СВО). Кроме того, у комика были миграционные проблемы, а также проблемы с налогами. Накануне его концерты в нескольких городах России отменили.

При этом, как сообщил источник, решение о запрете на въезд в отношении Сабурова приняли еще 30 января. В пятницу, 6 февраля, юморист прилетел в Россию из ОАЭ, где работал над съемками рекламы одного из автомобильных брендов. Комика задержали в аэропорту Внуково, где и предъявили ему документ о запрете на посещение РФ.

Ранее сообщалось, что комик Нурлан Сабуров нашел деньги на билет из России, хотя ранее заявлял об их отсутствии.