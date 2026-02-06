Комику Сабурову запретили въезд в Россию 50 лет: он не сможет вернуться в свой дом в Подмосковье

Казахстанскому стенд-ап комику Нурлану Сабурову запретили въезд на территорию России на 50 лет, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, юмориста накануне задержали в международном аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. В ОАЭ Сабуров участвовал в съемках рекламы для автомобильного бренда.

Как пишет телеграм-канал, во время прохождения паспортного контроля комика отвели в отдельное помещение сотрудники пограничной службы. Там ему вручили документ, который запрещает въезд в РФ до 2075 года.

Это не первое столкновение артиста с трудностями при пересечении российской границы. В середине мая 2025 года его задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, в последние недели в нескольких городах России концерты Сабурова последовательно отменяли.

Так, выступления юмориста не состоятся в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле, Обнинске, Кургане и Рязани. Организаторы сообщили, что причиной отмены концертов стали «непреодолимые обстоятельства». Деньги за билеты зрителям пообещали вернуть в течение полугода.

Как стало известно источникам, Сабуров является владельцем дорогой недвижимости в Московской области: ему принадлежит коттедж и земельный участок в одном из элитных поселков. Рыночная стоимость дома оценивается примерно в 115 млн руб.

Ранее бизнесмен Андрей Матус рассказал, кто поддерживает эмигрировавших звезд из России финансами.