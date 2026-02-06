Сабуров отказался от бесплатной депортации в Дубай из-за наручников

Казахстанский комик Нурлан Сабуров отказался от процедуры бесплатной депортации в Дубай после запрета на въезд в Россию. По информации телеграм-канала Mash, причиной такого решения стало обязательное условие лететь в наручниках в сопровождении конвоя.

Стендап-комик прибыл в Москву из ОАЭ рейсом бизнес-класса. После того как на паспортном контроле ему вручили уведомление о запрете на въезд в Россию на 50 лет, артист оказался в зоне для задержанных.

Находясь там, Сабуров несколько раз уточнял у сотрудников, будет ли он депортирован. Затем он, по данным телеграм-канала, «плюхнулся» на раскладушку и заявил, что у него отсутствуют денежные средства для покупки обратного билета.

Однако, как отмечает телеграм-канала, когда ему разъяснили условия депортации, которая предполагает перелет в наручниках под конвоем, ситуация изменилась. Услышав это, Сабуров неожиданно нашел возможность купить билет до Алматы. Ближайший рейс в казахстанский город вылетает после обеда.

Ранее сообщалось, что за Нурланом Сабуровым в Москву должны были вылететь сопровождающие сотрудники авиакомпании — воздушные маршалы — для его возвращения в ОАЭ.