Названо имя самого стильного мужчины мира

Британская газета Oxford Mail опубликовала результаты опроса, проведенного компанией National Express. Две тысячи совершеннолетних жителей Великобритании выбирали самого стильного мужчину современности. Исследование приурочили к началу летнего сезона музыкальных концертов и спортивных соревнований. И вот какие имена оказались в топе.

Первое место занял бывший футболист, а ныне успешный бизнесмен и модель Дэвид Бекхэм. Респонденты отметили его любовь к классическим английским костюмам, льняным вещам и кепкам. Бекхэм уже много лет считается иконой стиля, и этот опрос лишь подтвердил его статус.

На втором месте расположился актер Идрис Эльба. Его классический стиль и умение безупречно выглядеть в любом образе оценили по достоинству.

Тройку лидеров замкнул певец Гарри Стайлс. Он также стал победителем в отдельной категории — «самый стильный знаменитость до 35 лет». Публика восхищается его независимостью от чужого мнения и смелыми, но всегда гармоничными модными экспериментами.

В топ-10 также вошли актер Том Холланд, гонщик Льюис Хэмилтон (который, кстати, является бойфрендом Ким Кардашьян) и певец Джастин Бибер.

