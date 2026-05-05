В 2007 году видели под Воскресенском, а в 2025-м — в Луховицах: почему в Подмосковье замечают южных караваек

В Заокской части подмосковных Луховиц была замечена пернатая обитательница южных регионов России. Местные жители и специалисты называют эту гостью очень редкой для территории Московской области. Речь идет о птице под названием каравайка, сообщил REGIONS.

Фотограф, которому удалось запечатлеть редкий экземпляр, сделал это на территории живописной Дединовской поймы. Он также отметил, что природа здешних краев поистине удивительна и способна преподносить подобные сюрпризы.

Как уточнили в администрации городского округа, каравайка относится к биологическому виду птиц из семейства ибисовых. В современной истории этот вид впервые был отмечен на территории Российской Федерации сравнительно недавно — в 2020 году (в Чувашской Республике). В целом каравайка считается редкой, она занесена на страницы Красной книги России. Основной ареал обитания этого пернатого — южные регионы, поэтому его залеты в северные широты происходят очень и очень редко.

«Встретить эту птицу на территории Московской области, в том числе и в Луховицах — большая редкость. Она не является характерным видом для нашего региона. Подобные случаи до этого в Луховицах еще не регистрировались», — сказала начальник отдела развития агропромышленного комплекса, природных ресурсов, СНТ и муниципального контроля администрации Наталия Гарнцева.

Согласно данным Министерства экологии и природопользования Московской области, на территории Подмосковья каравайка может изредка встречаться в качестве так называемого «залетного вида». Причем прецеденты уже были: например, в 2007 году одинокая особь этого вида была замечена орнитологами на низинном болоте, расположенном в районе города Воскресенска.

