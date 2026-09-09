Названы шансы Батракова отличиться в дебютном матче Лиги чемпионов за «Галатасарай»

Букмекеры оценили шансы российского полузащитника Алексея Батракова забить в своем дебютном матче за «Галатасарай» в Лиге чемпионов. 9 сентября турецкий клуб сыграет в первой игре общего этапа ЛЧ на выезде с лиссабонским «Спортингом».

Аналитики оценивают возможный гол россиянина в 7.00.

В целом букмекеры отдают преимущество хозяевам поля: коэффициент на победу «Спортинга» — 1.95, на ничью или победу «Галатасарая» — 3.70.

Ожидается, что матч в Лиссабоне получится результативным. За тотал больше 2.5 мяча в букмекерских конторах дают 1.68, за тотал меньше — 2.15.

Алексей Батраков оформил переход из «Локомотива» в «Галатасарай» 20 августа. Сумма трансфера составила €25 млн без учета бонусов. 21-летний россиянин уже успел провести два матча за «Галатасарай» в чемпионате Турции.