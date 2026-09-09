«Опять переписали ценники»: китайский автогигант поднял стоимость четырех кроссоверов
«За рулем»: семиместный Geely Okavango прибавил в цене 60 тысяч рублей
Издание «За рулем» информирует, что автомобильный бренд Geely в очередной раз скорректировал ценовую политику на российском рынке. В сентябре подорожание затронуло четыре популярные модели кроссоверов: Okavango, Cityray, гибридный EX5 EM-R и Coolray. Прибавка к прайсам составила от 15 до 60 тысяч рублей (+0,4–1,6%).
Рост стоимости распределился по линейке кроссоверов следующим образом:
- Geely Okavango: Единственный 7-местный кроссовер бренда подорожал ощутимее всех — обе комплектации прибавили по 60 000 рублей. Версия «Люкс» теперь оценивается в 3 864 990 руб., а топовая «Флагман» — в 4 085 990 руб. Автомобиль оснащен 200-сильным 2.0-литровым турбомотором, 7-ступенчатым роботом и передним приводом.
- Geely Cityray: Все четыре исполнения модели выросли в цене на 30 000 рублей. Новая стоимость: «Комфорт» — 2 954 990 руб., «Люкс» — 3 204 990 руб., «Флагман» — 3 344 990 руб., «Спорт» — 3 384 990 руб. Под капотом кроссовера стоит 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с.
- Geely EX5 EM-R: Последовательный гибрид с суммарным запасом хода до 1000 км, вышедший на рынок менее месяца назад, подорожал в обеих модификациях на 15 000 рублей. Версия «Про» стоит 3 479 990 руб., а «Макс» — 3 829 990 руб.
- Geely Coolray: Топовая комплектация «Эксклюзив» прибавила 20 000 рублей и перешагнула отметку в 2 964 990 руб., в то время как базовая версия «Спорт» сохранила ценник 2 774 990 руб. Модель оснащается 1,5-литровым турбомотором на 147 л. с. и преселективным роботом.
Контекст рынка
Сентябрьская переоценка стала продолжением августовского тренда, когда марка Geely оказалась единственной на российском авторынке, поднявшей цены дважды за один календарный месяц. В августе ценники на модели Monjaro, Okavango, Coolray и Cityray суммарно корректировались вверх в диапазоне от 7 до 55 тысяч рублей.