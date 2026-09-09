«В десять раз мощнее овечьей сыворотки»: ученые разгадали секрет крови гремучих змей

Издание PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) сообщает, что американские биологи совершили прорыв в герпетологии и токсинологии, обнаружив в крови гремучих змей набор уникальных защитных белков. На их основе ученым удалось синтезировать экспериментальную комбинацию, которая в доклинических испытаниях показала десятикратное превосходство по эффективности над применяемыми сегодня аналогами.

Механизм действия и состав коктейля

Гремучие змеи не абсолютно иммунны к собственным токсинам, однако их сыворотка содержит белковые соединения, способные блокировать металлопротеиназы — опасные ферменты яда, разрушающие ткани и вызывающие внутренние кровотечения.

Исследовав западную ромбическую гремучую змею, биологи установили:

Комбинированный эффект: По отдельности защитные белки нейтрализуют только часть яда, однако их точная пропорция в едином растворе полностью блокирует токсичное воздействие.

Результаты тестов: Оптимизированная белковая смесь сработала примерно в 10 раз эффективнее стандартного противоядия, получаемого из крови иммунизированных овец.

Преимущества перед традиционной медициной

Современные сыворотки состоят из смеси животноводческих антител и часто провоцируют у пациентов тяжелые аллергические и иммунные реакции.

Использование выделенных целевых белков гремучих змей позволит снизить дозировку и минимизировать побочные эффекты. В настоящее время ученые готовятся к проверке длительности действия препарата и испытаниям его эффективности против яда других видов рептилий.