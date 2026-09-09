«Массовая кишечная инфекция в турецком отеле»: Роспотребнадзор вмешался в скандал

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, ведомство направило официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции с требованием предоставить исчерпывающие данные о массовом отравлении российских туристов. Аналогичное обращение было адресовано в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), пишут Ведомости.

Причины запроса и очаг инфекции

Поводом для официального вмешательства стали многочисленные обращения отдыхающих с симптомами острой кишечной инфекции:

Локация: Отель Nova Life Hotel в районе Конаклы (Турция).

Цель запроса: Получение официальных результатов расследования турецкой стороны и оценка риска возможного ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе.

Повторные инциденты и рекомендации

Это не первый подобный случай за текущий сезон. Ранее, 20 июля, Роспотребнадзор уже запрашивал информацию у АТОР и Минздрава Турции из-за вспышки массового отравления россиян в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье.

В связи с участившимися случаями ведомство призывает туристов соблюдать меры профилактики во время отдыха и незамедлительно обращаться за специализированной медицинской помощью при первом проявлении симптомов недомогания.