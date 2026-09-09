«Дороги открыты, автобусы снова на маршрутах»: Новороссийск возвращается к жизни после атаки 9 сентября
Издание «Кубанские новости» сообщает, что в Новороссийске возобновил работу общественный транспорт и было полностью открыто движение автомобилей на ранее перекрытых участках автодорог. Это произошло после того, как глава города Андрей Кравченко объявил об отмене сигнала «Атака БПЛА», подчеркнув при этом, что общая угроза применения беспилотников в регионе все еще сохраняется.
Восстановление дорожного движения
После снятия сирены возобновился проезд по ключевым направлениям, которые ранее были заблокированы в целях безопасности:
- Сняты ограничения в сторону Геленджика от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерной.
- Возобновлено движение в направлении Новороссийска со стороны Кабардинки.
- Городской пассажирский транспорт вернулся к работе по стандартным маршрутам.
Consequences и лесные пожары в регионе
Несмотря на отсутствие пострадавших, падение фрагментов сбитых дронов вызвало ряд разрушений и возгораний в нескольких населенных пунктах Кубани:
- Новороссийск: Обломки БПЛА упали вблизи частного жилого дома и на территории местного предприятия, вызвав пожары.
- Темрюк и Крымск: Фрагменты беспилотников повредили многоквартирный дом в Темрюке и частное домовладение в Крымске.
- Заповедник «Утриш»: Под Новороссийском из-за падения обломков загорелась лесная подстилка. По данным краевого оперштаба, площадь лесного пожара увеличилась до 1,8 гектара, огонь распространился на территорию государственного заповедника. К тушению привлечено свыше 100 специалистов экстренных служб.