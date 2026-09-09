«Дороги открыты, автобусы снова на маршрутах»: Новороссийск возвращается к жизни после атаки 9 сентября

Издание «Кубанские новости» сообщает, что в Новороссийске возобновил работу общественный транспорт и было полностью открыто движение автомобилей на ранее перекрытых участках автодорог. Это произошло после того, как глава города Андрей Кравченко объявил об отмене сигнала «Атака БПЛА», подчеркнув при этом, что общая угроза применения беспилотников в регионе все еще сохраняется.