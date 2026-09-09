«Массовые закрытия начнутся в 2027 году»: что ждет российские салоны красоты и парикмахерские

Издание «Российская газета» сообщает , что российский рынок бьюти-услуг проходил через этап глубокой структурной трансформации. По данным сервисов «Контур.Фокус» и «Сферия», число ликвидаций бьюти-бизнесов за первое полугодие подскочило на 52,5% (до 12,3 тыс.), а число новых регистраций упало на 16% (до 13 тыс.), из-за чего динамика рынка стремительно смещается в сторону закрытий.

Изменение клиентского спроса и рост выручки

По данным Росстата, выручка отрасли в рублях выросла на 16% и достигла 179,6 млрд рублей за полугодие, однако этот рост обусловлен исключительно чеком, а не потоком клиентов:

Медианный чек: Вырос до 1,9 тыс. рублей при общем падении числа чеков на 4% .

Рационализация расходов: Клиенты увеличивают интервалы между процедурами и выбирают более простые услуги (экспресс-педикюр +29%, маникюр без покрытия +26%, однотонное окрашивание +24%).

Отказ от искусственного объема: Наращивание ресниц, волос и ногтей выходит из моды, уступая место естественным текстурам и регенеративной косметологии.

Главные вызовы и кризис классической модели

Эксперты отмечают, что традиционный салонный бизнес испытывает сжатие маржинальности из-за нескольких факторов:

Рост затрат: Увеличились расходы на аренду, материалы, эквайринг и ФОТ. При этом повышать цены далее невозможно из-за риска потери клиентов.

Конкуренция с частными мастерами: Сильные специалисты уходят из салонов, арендуют отдельные кабинеты и уводят клиентскую базу.

Налоговое давление: Сжатие коридора для применения льготных налоговых режимов ставит под удар предпринимателей, работающих по традиционной модели.

Прогноз на 2027–2029 годы

Основная волна закрытия нерентабельных бьюти-точек, по прогнозам экспертов, придет на 2027 год. В результате рынок станет более концентрированным и прозрачным.

Устойчивость сохранят крупные сетевые игроки с высокой цифровизацией (CRM, онлайн-запись, программы лояльности), а также бизнесы, перешедшие на партнерские отношения с мастерами-ИП, разделяющими с салоном часть налоговых рисков.