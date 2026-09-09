«Массовые закрытия начнутся в 2027 году»: что ждет российские салоны красоты и парикмахерские
РГ: предприниматели начали массово ликвидировать бьюти-студии в 2026 году
Издание «Российская газета» сообщает, что российский рынок бьюти-услуг проходил через этап глубокой структурной трансформации. По данным сервисов «Контур.Фокус» и «Сферия», число ликвидаций бьюти-бизнесов за первое полугодие подскочило на 52,5% (до 12,3 тыс.), а число новых регистраций упало на 16% (до 13 тыс.), из-за чего динамика рынка стремительно смещается в сторону закрытий.
Изменение клиентского спроса и рост выручки
По данным Росстата, выручка отрасли в рублях выросла на 16% и достигла 179,6 млрд рублей за полугодие, однако этот рост обусловлен исключительно чеком, а не потоком клиентов:
- Медианный чек: Вырос до 1,9 тыс. рублей при общем падении числа чеков на 4%.
- Рационализация расходов: Клиенты увеличивают интервалы между процедурами и выбирают более простые услуги (экспресс-педикюр +29%, маникюр без покрытия +26%, однотонное окрашивание +24%).
- Отказ от искусственного объема: Наращивание ресниц, волос и ногтей выходит из моды, уступая место естественным текстурам и регенеративной косметологии.
Главные вызовы и кризис классической модели
Эксперты отмечают, что традиционный салонный бизнес испытывает сжатие маржинальности из-за нескольких факторов:
- Рост затрат: Увеличились расходы на аренду, материалы, эквайринг и ФОТ. При этом повышать цены далее невозможно из-за риска потери клиентов.
- Конкуренция с частными мастерами: Сильные специалисты уходят из салонов, арендуют отдельные кабинеты и уводят клиентскую базу.
- Налоговое давление: Сжатие коридора для применения льготных налоговых режимов ставит под удар предпринимателей, работающих по традиционной модели.
Прогноз на 2027–2029 годы
Основная волна закрытия нерентабельных бьюти-точек, по прогнозам экспертов, придет на 2027 год. В результате рынок станет более концентрированным и прозрачным.
Устойчивость сохранят крупные сетевые игроки с высокой цифровизацией (CRM, онлайн-запись, программы лояльности), а также бизнесы, перешедшие на партнерские отношения с мастерами-ИП, разделяющими с салоном часть налоговых рисков.