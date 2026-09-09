«Дополнительно до 50 тысяч рублей»: как изменится материнский капитал с 2027 года

Информационное агентство «ТАСС» сообщает , что сумма материнского капитала на первого ребенка с февраля 2027 года может вырасти на сумму от 36 тыс. до 51 тыс. рублей. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, отметив, что точный размер индексации напрямую зависит от итогового уровня инфляции за 2026 год.

Прогнозируемые суммы выплат при инфляции 5–7%

По расчетам экономиста, если инфляция по итогам 2026 года удержится в диапазоне от 5% до 7%, выплаты для семей скорректируются следующим образом:

На первого ребенка: Размер пособия вырастет с текущих 728 921,90 руб. до 765 368,00 — 779 946,43 руб. (при условии рождения или усыновления ребенка начиная с 1 января 2020 года).

На второго ребенка: Сумма выплат (если право на маткапитал ранее не возникало) поднимется с 963 243,17 руб. до 1 011 405,33 — 1 030 670,19 руб.

Доплата на второго ребенка: Если семья уже оформляла маткапитал на первенца, размер дополнительной выплаты увеличится с 234 321,27 руб. до 246 037,33 — 250 723,76 руб.

Порядок индексации

Как подчеркивает специалист, перерасчет материнского капитала в России традиционно происходит с 1 февраля. Финальный коэффициент индексации определяется на основе официальных данных Росстата об уровне фактической инфляции за предыдущий календарный год.