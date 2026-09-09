«Фото в чате не помогут»: как жителям Камчатки заставить УК снизить платежки за ЖКХ
Aif: жители Камчатки могут заставить УК снизить платежки за ЖКХ
Издание «АиФ-Камчатка» информирует, что жители Камчатского края имеют полное законное право требовать перерасчета и снижения платы за коммунальные услуги и содержание жилья при их ненадлежащем качестве. Руководитель Инспекции и главный государственный жилищный инспектор региона Эльвира Кравченко разъяснила правильный юридический порядок действий при нарушениях со стороны управляющих компаний.
Фиксация нарушений и юридическая сила
Главным условием для перерасчета начислений является составление официального акта о нарушении качества услуг. Фотографий или сообщений в общедомовых чатах для юридического воздействия на УК недостаточно.
В официальном акте необходимо зафиксировать два ключевых параметра:
- Факт ненадлежащего исполнения: Например, слои пыли при заявленной влажной уборке или переполненные придомовые урны.
- Периодичность и длительность: Точное время перерыва в оказании услуги или период отсутствия обслуживания.
Правила составления и подписания акта
Документ формируется специальной комиссией:
- Стандартный состав: В комиссию входят собственники квартир и официальный представитель управляющей компании.
- Если представитель УК не явился: Данный факт фиксируется в документе. В таком случае акт считается полностью действительным при наличии подписей двух жителей дома и председателя совета МКД.
Шаблон акта и пошаговая инструкция по его заполнению уже опубликованы на официальном сайте Государственной жилищной инспекции Камчатского края.