«Локальный транспортный паралич»: почему реконструкцию развязки у «МЕГИ Парнас» отложили до 2030 года

Издание «Деловой Петербург» сообщает , что ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планирует приступить к масштабной реконструкции транспортной развязки КАД с проспектом Энгельса и трассой А-121 «Сортавала» только в 2030 году. Окончательное завершение всех строительно-монтажных работ намечено на 2033 год, хотя при досрочном выделении федерального финансирования сроки могут сместиться влево.

Технические решения и проектные изменения

Несмотря на то, что положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную документацию было получено еще в 2022 году, реализация объекта оказалась отложена.

План модернизации транспортного узла предусматривает:

Разделение потоков: Возведение направленных съездов с внутреннего кольца КАД на трассу А-121 «Сортавала» и обратно.

Строительство эстакады: Для автомобилей, следующих из Санкт-Петербурга в ТРЦ «МЕГА Парнас», создадут изолированный эстакадный проезд.

Реконструкция прилегающих дорог: Переустройство устаревшего «клеверного листа», модернизация участков А-121 и региональной трассы 41К-75 Юкки — Кузьмолово, а также монтаж шумозащитных экранов.

Мнение эксперта: причины постоянных заторов

Транспортный инженер, доцент Высшей школы транспорта СПбПУ Александр Кашталинский указывает, что текущая перегрузка узла — результат градостроительной ошибки 2000-х годов. На участке длиной всего 150–200 метров происходят пересечения «крест-накрест» трех разнородных потоков: транзита на Карелию, жителей ближнего пригородного пояса и посетителей торгового центра. По оценке специалиста, сохранение существующей конфигурации до 2030 года угрожает регулярным транспортным параличом «северных ворот» мегаполиса.