«Ножи под запретом, а круглые плоды — к беде»: что строго нельзя делать 11 сентября
«Ножи под запретом, а круглые плоды — к беде»: что нельзя делать 11 сентября
11 сентября православная церковь отмечает Усекновение главы Иоанна Предтечи, известное в народно-христианском календаре как День Ивана Постного. В этот скорбный день верующие отправляются в храмы на молебны, прося святого пророка о духовной и физической трезвости, исцелении от алкогольной зависимости и избавлении от сильных головных болей.
Традиции трапезы и ограничения в еде
День Ивана Постного требует строгого соблюдения поста и особого отношения к приему пищи:
- Разрешенные блюда: На стол традиционно подается скромная пища — отварной картофель в «мундире» и хлеб, который принято ломать руками, а не резать.
- Строгий пост: Верующим категорически запрещается употреблять мясную и молочную продукцию, а также любой алкоголь.
- Свобода от круглых плодов: Согласно народным приметам, в этот день следует избегать еды круглой формы и красного цвета (например, помидоров и яблок), так как они ассоциируются со скорбными событиями праздника.
Бытовые запреты и народные приметы
Из-за скорбного характера дня в народе сформировался ряд жестких запретов:
- Отказ от острых предметов: Не рекомендуется использовать ножи, вилки, пилы и другие режущие или колющие инструменты.
- Запрет на домашнюю работу: На Ивана Постного не принято заниматься бытовыми делами и уборкой, так как считалось, что в этот день «руки опускаются от горя».