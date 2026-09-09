11 сентября православная церковь отмечает Усекновение главы Иоанна Предтечи, известное в народно-христианском календаре как День Ивана Постного. В этот скорбный день верующие отправляются в храмы на молебны, прося святого пророка о духовной и физической трезвости, исцелении от алкогольной зависимости и избавлении от сильных головных болей.