NBC News: у скандального продюсера Вайнштейна диагностировали хронический миелолейкоз

По информации источника, сейчас Вайнштейн проходит лечение в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке.

Состояние Вайнштейна начало ухудшаться в июле 2024 года, когда он был госпитализирован с некоторыми проблемами здоровья. Врачи нашли у него диабет, отметили высокое давление, диагностировали спинальный стеноз, а также обнаружили скопление жидкости в сердце и легких. Кроме того, у продюсера выявили COVID-19.

В 2020 году Вайнштейна признали виновным в изнасиловании, за что суд приговорил его к 23 годам тюремного заключения. В апреле 2024 года апелляционный суд отменил приговор и попросил провести новое судебное разбирательство из-за выявленных нарушений в предыдущем процессе.

В настоящее время прокуратура Манхэттена изучает новые показания от трех предполагаемых жертв Вайнштейна, что может привести к началу нового судебного процесса.

Также в 2022 году суд Лос-Анджелеса приговорил Вайнштейна к дополнительным 16 годам тюремного заключения за изнасилование.

В сентябре прокуратура Нью-Йорка выдвинула новые обвинения против Вайнштейна, при этом не раскрывая подробности нового дела. Сам Вайнштейн отказывается признавать свою вину, продолжая настаивать на своей непричастности к обвинениям.

Ранее сообщалось, что певицу Глюкозу оштрафовали всего лишь на 5 тыс. руб. по статье об употреблении наркотиков.