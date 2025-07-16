Кожевникова раскрыла причину возвращения в «Универ»
Кожевникова попала на съемки нового «Универа» после совета незнакомки
Фото: [Открытие интерактивного музея «Алисиум» в Москве/Медиасток.рф]
Актриса Мария Кожевникова раскрыла причины своего возвращения к роли Аллы в продолжении культового сериала «Универ» спустя 15 лет, передает Общественная служба новостей.
Для актрисы, как выяснилось, проект стал судьбоносным — именно он открыл ей дорогу в российский кинематограф после работы в болливудском кино. История кастинга напоминает детектив. Кожевникова едва не пропустила шанс получить роль из-за съемок в другом проекте, но последовала совету одной женщины.
«Не могла бросить полный метр, в котором играла, и уехать в Москву. И мне одна женщина дала дельный совет: твой проект от тебя никуда не уйдет. Представляете, спустя две недели меня снова пригласили, и выяснилось, что съемки перенесли и я как раз попала в последний вагон, что называется», — подметила звезда.
Особую ностальгию у Кожевниковой вызывает фраза «пипец», ставшая визитной карточкой ее героини. Однако в свое время слово стало паразитическим, теперь актриса надеется, что в новых сезонах она не будет его использовать.
Ранее сообщалось, что Мария Кожевникова подтвердила возвращение в «Универ».