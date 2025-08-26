Не до шуток: пуля оборвала жизнь известного комика — а подозреваемого поймали

Американский комик Реджи Кэрролл получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, однако спасти его не удалось, как сообщает издание The Independent.

Реджи Кэрролл, американский комик, был госпитализирован с огнестрельным ранением, но его смерть не удалось предотвратить. По данным источника, Кэрроллу было 52 года на момент гибели. Известно, что инцидент произошел в городе Саутхейвен, штат Миссисипи. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе, однако его имя пока не опубликовано.

Кэрролл был известным стендап-комиком, выступавшим на концертах по всей стране. Также он снимался в различных телешоу и фильмах в жанре комедии. Расследование продолжается, другие подробности инцидента пока не сообщались.

Ранее Стас Пьеха травмировался на концерте в Нижнем Новгороде.