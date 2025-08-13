«Не хочется бить лежачего»: Радимов — о ситуации в «Спартаке»

Красно-белые потерпели очередное поражение, уступив махачкалинскому «Динамо» в матче Кубка России в серии послематчевых пенальти (1:2). На 87-й минуте Гамид Агаларов открыл счет с 11-метрового, в компенсированное время Руслан Литвинов спас «Спартак» от поражения в основное время.

В стартовом составе красно-белых не было большинства игроков стартового состава, а Маркиньос, Ливай Гарсия и Жедсон Фернандеш оказались вне заявки на матч.

С начала сезона в матчах РПЛ и Кубка России «Спартак» одержал только две победы в шести матчах.

«Со «Спартаком» все понятно! С игрой все понятно, с трансферами тоже, бить лежачего искренне не хочется! И все-таки есть один вопрос: назовите имя человека, которому пришла идея продлить контракт Станковича аж до 2027 года?» — написал Радимов в соцсетях.

Сообщалось, что «Спартак» может отправить в отставку главного тренера Деяна Станковича, если он не исправит ситуацию за ближайшие пять матчей.