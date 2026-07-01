«Не обижайте Примадонну»: Волочкова встала на защиту Пугачевой после ее обращения к онкобольным детям

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова выступила в защиту народной артистки СССР Аллы Пугачевой, передает Teleprogramma.org. Балерина призвала не обижать Примадонну после того, как ту раскритиковали за видеообращение к онкобольным детям. Волочкова призналась, что была в шоке от того, что некоторые люди осудили певицу за этот жест.

Накануне Анастасия приняла участие в благотворительном концерте «Памяти Дмитрия Хворостовского», организованном Андреем Удаловым и посвященном детям, больным онкологией, их родителям и докторам. Именно на этом мероприятии было показано видеообращение Пугачевой, которая живет на Кипре.

«Алла Борисовна Пугачева прислала свое видеообращение с поддержкой детей России и этому концерту. И вот. Оказывается, нашлись недалекие умом и созиданием люди, которые осудили ее за это. Как не стыдно?» — посетовала балерина.

Она добавила, что искренне благодарна Примадонне за все, что та делает, несмотря на шквал критики. Она назвала Пугачеву настоящей легендой, на чьем творчестве выросло не одно поколение, и призвала всех быть добрее. Подписчики Анастасии поддержали ее.

Ранее стало известно, что певице Алле Пугачевой предложили провести два концерта в Таиланде за $2 млн.