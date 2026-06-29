Закрытое шоу для миллиардеров в Таиланде: Алла Пугачева может заработать 154 млн рублей за два вечера

Народной артистке СССР Алле Пугачевой поступило предложение провести два концерта в Таиланде, сообщает Леди.Mail со ссылкой на телеграм-канал Mash. Общий гонорар за оба выступления должен был составить около $2 млн, что в пересчете на рубли превышает 154 млн.

Отмечается, что организаторы планировали масштабные шоу для аудитории с высоким уровнем дохода. Стоимость билетов на места в первых рядах могла достигать $30 тысяч — это примерно 2,3 млн рублей за одно место.

По данным источника, мероприятия задумывались как закрытые и премиальные. На концерты собирались пригласить крупных предпринимателей и других состоятельных гостей. Кроме того, певице предложили отдельное выступление на частном мероприятии с гонораром в $500 тысяч.

Ранее сообщалось, что с певицы Аллы Пугачевой взыскали долг за коммунальные услуги.