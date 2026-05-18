«Не пью, поэтому неинтересно»: почему Лолита Милявская сорвала съемки документального фильма о ней?
Российская певица Лолита Милявская рассказала о провале документального проекта о своей жизни. Режиссер Валерия Гай Германика планировала снять фильм, который показал бы закулисную сторону бывшей жены Александра Цекало. Однако съемки сорвались.
В интервью «Пятому каналу» Лолита призналась, что работать с ней «очень сложно».
«Я ей сказала, что набрать материала со мной очень сложно. Поэтому пока мы на стопоре. Не пью, поэтому неинтересно!» — сказала она.
Операторы все же попытались запечатлеть жизнь артистки и пробыли в ее доме трое суток. Лолита нехотя, но дала согласие на эксперимент. Однако результат оказался плачевным, а отснятого материала хватило лишь на три коротких эпизода.
Певица считает, что всему виной ее трезвый образ жизни: она не пьет, а значит, по мнению создателей кино, ее быт не представляет интереса для зрителей, привыкших к скандалам и эпатажу.
Ранее режиссер Валерия Гай Германика раскритиковала жюри ММКФ за несправедливость.