«Не пришел и не позвонил»: почему Брэд Питт проигнорировал выпускной дочери Захарии?

Звезда «Одиссеи», голливудский актер Брэд Питт вновь оказался в центре скандала из-за своих отношений с детьми. На этот раз поводом стал выпускной его приемной дочери Захары, пишет TMZ. Актер не только не пришел на церемонию, но и не связался с семьей, чтобы поздравить девушку.

Как отмечает издание, между Питтом и детьми давно сложились натянутые отношения. Захария отреклась от отца в разгар его судебных разбирательств с Анджелиной Джоли. Девушка отказалась от фамилии Питт, и ее примеру последовали другие приемные дети пары.

На выпускном Захару поддерживали мать, а также братья и сестры. Источники, близкие к семье, утверждают, что Брэд мог бы хотя бы позвонить дочери, но он этого не сделал.

На данный момент из шести детей, которых воспитывали Джоли и Питт, связь с отцом поддерживают только двое — близнецы Нокс и Вивьен. Остальные, включая приемных, практически не общаются с актером.

Ранее сообщалось, что суд запретил Брэду Питту читать письма Анджелины Джоли о продаже доли в винодельне.