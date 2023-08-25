«Не пропустить грязь в кино»: Милонов предложил пересмотреть состав прокатной комиссии Минкульта

Скандал разгорелся вокруг ленты «Непосредственно Каха. Другой фильм». В одной из сцен главный герой кино насилует спящую девушку в салоне автомобиля. Минкульт, прислушавшись к негодующим гражданам, отозвало прокатное удостоверение картины.

В стороне не остался и депутат Госдумы Виталий Милонов. Проблема, по его мнению, заключается в существующей системе выдачи этих самых удостоверений, а конкретно в составе комиссии, которая этим занимается.

Парламентарий заверил: комиссия отсматривает каждую ленту. По словам Милонова, информация о том, что некоторые фильмы получают необходимые документы без проверки, это всего лишь слухи.

«А вот к экспертам, которые выдают удостоверения, вопросы есть и достаточно серьезные. Мне иногда кажется, что они не оценивают нравственную составляющую кино, его приличие, человечность. Создается впечатление, что там сидят поклонники «альтернативного искусства» и, чем более гадкой выглядит сцена на экране, тем им интереснее», — признался Милонов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом собеседник подчеркнул, что в стране хватает людей, способных давать правильную нравственную оценку фильмам. А депутатам не стоит единолично принимать решения, связанные с искусством. Помочь в решении проблемы мог бы пересмотр состава комиссии.

«Я бы включал в число тех, кто занимается прокатными удостоверениями, больше представителей общественности. Может, даже представителей религиозных организаций. Чтобы не пропускать вот такие вещи, которые могут вызывать беспорядки, провокации, мракобесие. Нужна отдельная точка зрения», — предложил Милонов.

Отдельно политик отметил, что в церкви хватает людей, вышедших из мира кино. Как и в различных отраслях хватает тех, кто был причастен к богослужению. Например, Тихон Шевкунов — член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

«Такие люди точно смогут дать правильную оценку работам отечественных киноделов и не пропустить грязь в кино», — подытожил депутат.

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