«Масло масляное»: Соседов жестко раскритиковал перезапуск «Голоса»

«Первый канал» объявил о скором выходе шоу «Голос. Уже не дети», в котором участники и финалисты прошлых сезонов снова покажут свои таланты публике. Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал анонс, признавшись, что не видит перспектив в подобном перезапуске.

По словам Соседова, само шоу его изначально не интересует, так как не может его чем-либо удивить. Бесконечно повторяющийся формат и отсутствие нововведений создает у эксперта впечатление, что из сезона в сезон в кадре находятся одни и те же люди.

«Не знаю, кому это нужно, кто это смотрит. Телевидение должно что-то предлагать, но это все уже давно ушло. Все эти форматы — это все одно и то же, масло масляное. Все переходит по кругу. Ощущение, что идет одно и то же, одна и та же программа», — признался критик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Причиной подобной ситуации критик видит застой в отечественной шоу-индустрии и отсутствие новых идей. Из-за этого авторам проектов приходится как-то выкручиваться.

«Это от бессилия придумать что-то новое. Когда нет идей, будешь одно и то же выжимать из того, что есть, из подручных материалов выжимать все соки. Это никому не нужно, это просто все пустое», — подвел итог Соседов.

Ранее стало известно, что проект «Голос. Уже не дети» пройдет в формате All Stars.