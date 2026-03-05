Не просто тренировки: что скрывается за успехами юных боксеров «Витязя»

Глава Павлово‑Посадского округа Денис Семенов 3 марта встретился с воспитанниками и тренерами Центра единоборств «Витязь» в Павловском Посаде. Встреча была посвящена успехам спортсменов на Первенстве Московской области по боксу, где соревновались более 150 участников.

Центр «Витязь» — одна из самых современных площадок в округе: он занимает 600 кв. м и предлагает 11 видов единоборств и спортивных направлений — от бокса и дзюдо до йоги и детского кроссфита. Программы подходят как новичкам, так и профессиональным спортсменам.

По словам Дениса Семенова, отличились следующие спортсмены: Виктория Багдасарян и Полина Панина завоевали золото и прошли отбор на Первенство ЦФО, Елизавета Сергиенко и Кирилл Ладыгин (в категории юношей 15–16 лет) получили серебро и также прошли отбор на Первенство ЦФО. Глава округа поздравил атлетов и их наставника — тренера по боксу Степана Сергеевича Солнышкина — и отметил, что медали стали результатом упорства, таланта и грамотной работы тренеров.