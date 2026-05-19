Смертельный этикет: Уганда запретила рукопожатия на фоне Эболы

Африканская страна Уганда временно отменила один из главных ритуалов человеческого общения — рукопожатие. Причина — смертельно опасная лихорадка Эбола, два случая которой завезли из соседней Демократической Республики Конго. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Министерство здравоохранения Уганды издало экстренное распоряжение: никаких рукопожатий, объятий и любых других физических контактов при встрече. Повод более чем серьезный — у двух граждан ДРК, пересекших угандийскую границу, лабораторно подтвержден вирус Эбола. Болезнь с летальностью до 90% не прощает беспечности.

Власти считают, что временный запрет сократит цепочки передачи вируса, который распространяется через биологические жидкости. Даже мимолетное касание рук потенциально смертельно. Мера не уникальна — во время предыдущих вспышек Эболы в Западной Африке отказывались от рукопожатий целыми регионами. Но для Уганды это первый столь жесткий шаг в 2026 году.

