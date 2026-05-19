Перелив или недолив масла: водителям указали на опасную привычку перед дальней дорогой

Лето — пора отпусков, автопутешествий, долгих поездок к морю или на дачу. Затяжные обгоны, движение на высоких скоростях и полная загрузка автомобиля заставляют двигатель работать в предельных режимах. Эксперт мобильной лаборатории G-Energy компании «Газпромнефть — смазочные материалы» Александр Волков рассказал в беседе с Авто Mail , почему опасно держать уровень масла на середине щупа и какой показатель считается идеальным перед выездом на трассу.

Многие водители привыкли держать уровень масла ровно между отметками MIN и MAX. Однако, как рассказал Александр Волков, при длительной езде по трассе на высоких оборотах масло расходуется на угар интенсивнее. Ориентируясь на середину щупа, по его словам, можно легко упустить момент, когда уровень упадет до критического минимума.

Кроме того, как пояснил Волков, чем больше объем масла в картере, тем медленнее оно теряет свои защитные свойства. Идеальный показатель перед выездом на трассу, по его мнению, — около 90% шкалы щупа.

При подготовке к длительной поездке заливать масло «с запасом» выше максимальной отметки тоже не стоит. Эксперт предупредил: излишки попадают в камеру сгорания через систему вентиляции картера, что может приводить к выходу из строя свечей зажигания. Также лишнее масло сгорает в выхлопной системе, стремительно разрушая каталитический нейтрализатор. Поэтому, как подчеркнул Волков, всегда следует придерживаться золотого правила: уровень строго не должен пересекать верхнюю границу.

Неправильная оценка уровня масла, по словам эксперта, может привести к случайному переливу при доливке. Идеальный вариант — проверять уровень масла перед запуском «на холодную». При крайней необходимости, как уточнил Волков, можно проводить замер в прогретом двигателе через 15-30 минут после его остановки. За это время масло успевает полностью стечь в поддон, и можно оценить его реальный объем. Все замеры, добавил он, нужно проводить на ровной поверхности.

