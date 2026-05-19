Постпред России при ООН Василий Небензя не оставил камня на камне от идеи назначить главу евродипломатии Каю Каллас переговорщицей между Москвой и Киевом — эту затею дипломат назвал откровенной насмешкой, подчеркнув, что у «госпожи» нет ни малейшего представления о дипломатии. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Одиннадцатого мая верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сама допустила, что могла бы стать посредником в диалоге с Россией. Ответ из Москвы не заставил себя ждать. Василий Небензя заявил, что разговоры о такой роли для прибалтийского политика «кроме как насмешкой назвать нельзя». Дипломат жестко подчеркнул: эта женщина не имеет никакого представления о дипломатии.

Небензя известен своей прямотой, но здесь он превзошел самого себя. Обычно российские представители избегают персональных оценок, но в случае с Каллас, которая неоднократно выступала с резкими антироссийскими заявлениями, терпение лопнуло. Москва считает, что человек, фактически находящийся в состоянии «дипломатической войны» с Россией, не может быть честным посредником.

