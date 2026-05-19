Килька превращается в пластик: красноярские ученые нашли бактерию, которая пожирает рыбный жир и спасает планету

Красноярские биохимики совершили прорыв: они выделили бактерию, которая превращает жир обычной кильки в экологичный пластик и кормовой белок, — и все это вместо того, чтобы гноить отходы на свалках. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Сибирские ученые из Красноярского научного центра СО РАН нашли необычного помощника в борьбе с мусором. Речь о штамме бактерии Cupriavidus necator B-15081. В ходе экспериментов микроорганизм с аппетитом «съедал» жировые отходы промысловых рыб, включая ту самую кильку, и накапливал внутри себя ценный биоразлагаемый пластик. Заодно бактерия производила белок, пригодный для кормов скоту и рыбе.

Эффективность впечатляет — перерабатывается более 80 процентов всего жира. Технология убивает двух зайцев: рыбные отходы перестают гнить на полигонах, а из них получают сырье для экологичных упаковок и добавки в корма. В отличие от обычного пластика, разлагающегося столетиями, биопластик быстро исчезает в природе без следа.

