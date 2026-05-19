Ждал этого 26 лет: китайский инженер описал свои эмоции перед встречей с Путиным

Китайский инженер Пэн Пай, который еще будучи ребенком встречал президента России во время первого визита Владимира Путина в КНР в 2000 году, описал свои эмоции перед новой встречей с российским лидером. Возможность снова увидеть президента, по его словам, была его мечтой. RT разыскал мужчину в 2025 году и записал с ним интервью. Сам же Владимир Путин 19 мая прибыл с официальным визитом в Китай.

Самолет президента приземлился в Пекине, где его уже ждал почетный караул. Также Путина в аэропорту встречали дети с флагами России и КНР.

Перед возможной встречей Пэн Пай поделился своими эмоциями. По его словам, это событие для него означает не просто двойную удачу, а в сто раз больше. Он признался, что возможность снова увидеть президента России была его мечтой.

Инженер рассказал, что хотел бы сказать Путину: президент по-прежнему полон сил и величествен, а сам Пэн Пай из того маленького мальчика превратился в повзрослевшего, немного располневшего мужчину. О том, что встреча с Пэн Паем действительно состоится во время визита Путина в КНР, ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Путин обратился к гражданам Китая перед визитом в Пекин.