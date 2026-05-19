Отработка исключительной меры: в Госдуме объяснили задачи российско-белорусских учений

Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению тактического ядерного оружия. Учения подобного рода проходят в последнее время несколько раз в год. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев объяснил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», зачем нужны такие маневры и почему Беларуси важно четко понимать алгоритм действий в случае реальной угрозы.

По словам Журвалева, Беларусь стала обладательницей ядерного оружия, и ей необходимо четко понимать, как действовать в случае реальной угрозы, с кем согласовывать применение и каков сам порядок действий. Как отметил парламентарий, у России и Беларуси по сути единая система противовоздушной обороны, однако применение ядерного оружия — мера исключительная и не происходит автоматически.

«Все шаги должны быть отработаны до мелочей, чтобы минимизировать время ответного удара в случае внезапного нападения врага. Для этого и тренируются, раз за разом прогоняя все возможные ситуации, используя, конечно, ракеты без особой боевой части», — отметил собеседник.

Напомним, что учения союзные страны проводят с 19 по 21 мая текущего года.

Ранее Daily Express указал, что трехдневные ядерные учения РФ в Белоруссии встревожили Запад: это восприняли как сигнал для НАТО.