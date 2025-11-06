«Не слушайте тех, кто называет вашу мечту несерьезной»: актер Аристарх Венес встретился с лицеистами Павловского Посада

В Лицее № 1 Павловского Посада прошла встреча школьников с известным российским актером Аристархом Венесом. Его знают про ролям в сериалах «Кадетство», «Кремлевские курсанты» и «Закон каменных джунглей».

Актер провел с ребятами открытый разговор о профессии, жизненных принципах и выборе своего пути. Он рассказал о трудностях актерской карьеры и подчеркнул важность следования мечте, даже если она кажется недостижимой.

«Никогда не слушайте тех, кто называет вашу мечту несерьезной. Идите своим путем. Настоящее призвание — это то, без чего вы не можете жить, и вопрос денег здесь вторичен», — отметил Венес.

Отдельно артист подчеркнул роль семьи в жизни каждого человека, назвав родителей «самыми искренними и преданными людьми».

Актер также рассказал о встречах со школьниками из ДНР и ЛНР. Он отметил, что у ребят «другие глаза — глаза тех, кто лично познал горе утраты близких в этой войне».

Старшеклассники активно задавали вопросы и поблагодарили актера за искренний диалог. В администрации лицея отметили, что подобные мероприятия помогают молодежи определиться с жизненными приоритетами и укрепляют нравственные ценности.