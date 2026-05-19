В России рассматривают идею о постепеном снижении возраста вступления в брак

В России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак. С такой инициативой выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью НСН. По его мнению, государству важно не повышать, а именно снижать возраст создания семьи. Также эксперт прокомментировал инициативы по расширению понятия «молодежи» до 39 лет и выше.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью НСН заявил, что в России крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его. По его словам, это государственная и общенациональная задача.

Эксперт также высказался об инициативах по расширению понятия «молодежи» до 39 лет и выше. Как отметил Крупнов, такие предложения могут иметь разрушительные последствия для демографии, если тенденция к расширению возрастных границ продолжится. По его мнению, это будет способствовать откладыванию создания семьи и рождения детей.

В настоящее время в России, напомним, к молодежи относят граждан до 35 лет. Крупнов, как следует из его высказываний, считает, что дальнейшее повышение этой планки лишь усугубит демографические проблемы, тогда как стране нужно стимулировать более ранние браки и рождение детей.

Стоит отметить, что инициативу о снижении возраста для создания семьи вызвали споры в Госдуме. Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что порог 18+ был выбран не зря и является уровнем высококультурного цивилизованного европейского общества. Он также отказался связывать возраст и новую инициативу с пользой для демографии.

