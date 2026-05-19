111 новых переходов: на дорогах Нижегородской области проецируют силуэты пешеходов

В Нижегородской области в этом году всерьез взялись за пешеходные переходы, и обычной краски здесь уже недостаточно. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на региональных и местных дорогах обустроят 111 переходов, причем 86 из них — проекционные. Звучит как что-то из фантастики, но работает уже сейчас. На эти цели выделено 96,9 млн рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Что такое проекционный переход? Это не просто полоски на асфальте. Специальный светодиодный модуль, встроенный в опору знака «Пешеходный переход», проецирует на дорогу динамичную световую картинку — яркую «зебру» или даже силуэт идущего человека. В темноте, в дождь или туман такой сигнал виден издалека, он привлекает внимание водителя гораздо эффективнее обычной разметки, которая в непогоду просто исчезает. Идея в том, чтобы заставить водителя сбросить скорость заранее, а не перед самым «зеброй».

Заместитель директора ГКУ НО «ГУАД» Сергей Казанцев поясняет: решения принимаются не наобум, а на основе жесткого анализа ДТП. Специалисты смотрят на места концентрации аварий, виды столкновений, время суток и сопутствующие факторы. И только потом выбирают, где именно нужен новый переход и какое техническое решение подойдет лучше — классический или проекционный. Работы уже стартовали на 13 объектах в шести округах: Балахнинском, Павловском, Дзержинске, Арзамасе, Бору и Кстовском районе. До конца года подтянутся и остальные территории.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом Владимиром Путиным и работает с 2025 года. Он объединил 12 федеральных проектов, которые раньше были разбросаны по разным госпрограммам — «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и другим. Теперь все собрано в единую цель: дать людям инфраструктуру нового качества. От дорог и ЖКХ до общественного транспорта и безопасности движения.

Ранее Дептранс Москвы наконец раскрыл всю правду о новых штрафах со светофоров.