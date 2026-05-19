Камчатский гигант плюнул на 10 километров: вулкан Безымянный устроил пепловый залп и добрался до поселков

Камчатский исполин Безымянный напомнил о своей мощи — очередной пепловый выброс взметнулся выше десяти километров, а облако дотянулось до посёлка Козыревск, присыпав его серым налетом. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Пресс-служба регионального МЧС сообщила о новом «чихе» вулкана Безымянный. Высота пеплового столба на этот раз превысила 10 километров. Шлейф потянулся в юго-восточном направлении — в сторону Камчатского залива. Специалисты KVERT уточнили, что облако также растянулось на северо-запад.

Пеплопад зафиксировали в поселке Козыревск Усть-Камчатского округа. К счастью, он оказался незначительным и малозаметным. Жалоб от жителей не поступало. Ученые допускают небольшие пеплопады также в селах Седанка и Тигиль.

Безымянный — один из самых активных вулканов Камчатки — продолжает свою работу. Пока что угрозы для населенных пунктов нет, но метеочувствительным людям стоит закрыть окна и не выходить без нужды во время пеплопада. Вулканологи следят за гигантом круглосуточно.

