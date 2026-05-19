Смертность до 45%: как россиян убивают кости-невидимки из рыбы

Житель Вологды обратился к медикам с жалобами на затрудненное глотание и дискомфорт в горле. Несколько специалистов, к которым ходил пациент, не смогли определить причину недомогания. Только после ультразвукового исследования выяснилось, что в пищеводе мужчины застряла рыбья кость, которая уже начала травмировать стенки органа. В любой момент она могла привести к перфорации, медиастиниту или сепсису — состояниям с летальностью до 45%.

Когда дискомфорт не прошел, пациент обратился к нескольким оториноларингологам. Однако специалисты, по его словам, не направили его на исследование желудочно-кишечного тракта. В итоге мужчина сам пришел в областную больницу, чтобы пройти эндоскопическую диагностику. Процедуру эзофагогастроскопии, как пишет RuNews24.ru, провели заведующий отделением Максим Филатов и медсестра Анна Ваганова.

Во время осмотра внутренних органов врачи обнаружили крупный рыбный осколок, по форме напоминающий букву «г». Кость имела острые края, причем один из них глубоко вонзился в стенку пищевода. Медицинские работники с помощью специального инструмента типа «крысиный зуб» аккуратно захватили инородное тело и вытащили его наружу. Пациент, как сообщается, испытал моментальное облегчение.

При повторном осмотре места, где находилась кость, специалисты зафиксировали серьезное повреждение слизистой оболочки. Мужчине прописали антибактериальные и противовоспалительные препараты, которые он принимает амбулаторно. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Почему рыбьи кости так опасны

Врачи обращают внимание на то, что рыбьи кости — одни из самых коварных инородных тел. Как поясняют медики, они плохо видны на обычных рентгеновских снимках, особенно если кость небольшая или не имеет минерализованной структуры. Именно поэтому стандартная рентгенография часто не дает результата, и пациенты неделями и даже месяцами ходят по врачам с неясными симптомами, не получая правильного лечения.

Проблема диагностики рыбьих костей широко известна в мировой медицинской практике. Согласно исследованию, опубликованному в авторитетном научном журнале, проглатывание рыбьих костей может вызывать серьезные повреждения пищевода, вплоть до его перфорации — прободения. Авторы исследования подчеркивают, что ультразвуковое исследование обладает высокой диагностической точностью при выявлении таких инородных тел.

В случае с вологжанином кость могла в любой момент перфорировать стенку пищевода. Это привело бы к тяжелейшим осложнениям. Согласно медицинской литературе, перфорация пищевода инородным телом может вызывать развитие медиастинита — воспаления средостения, пространства в грудной клетке между легкими, — а также абсцессов шеи или груди и сепсиса. Эти состояния требуют экстренного хирургического вмешательства и несут прямую угрозу жизни пациента.

В научном журнале «Медицинский Совет» отмечается, что при развитии тяжелых осложнений от инородных тел пищевода смертность может достигать 45 процентов. Ключевым фактором благоприятного исхода, как подчеркивается в публикациях, является своевременная диагностика и удаление предмета в первые часы и дни после проглатывания.

Мировой опыт

Проблема травмирования пищевода рыбьими костями актуальна для всех стран, где рыба входит в повседневный рацион. Медики из Ганы описали случай 41-летнего мужчины, который шесть дней мучился от боли в шее, затрудненного глотания и высокой температуры. Причиной оказалась рыбья кость длиной около двух сантиметров, которая вызвала перфорацию пищевода и образование абсцесса. Пациенту потребовалось серьезное хирургическое вмешательство с разрезом на шее.

Японские врачи сообщили о случае 65-летней женщины, которая две недели испытывала боли при глотании после того, как съела рыбу. Кость не только перфорировала пищевод, но и спровоцировала образование гнойника в грудной клетке. Пациентке провели сложную эндоскопическую операцию под контролем УЗИ, и только спустя две недели гнойник полностью исчез.

Еще один случай описан китайскими специалистами: 76-летний пациент с рыбьей костью в шее, которая мигрировала из пищевода и оказалась в опасной близости от сонной артерии. Извлечь кость удалось только с помощью оригинальной методики — под контролем УЗИ в ткани ввели физраствор, который помог точно определить локализацию инородного тела и удалить его без повреждения крупных сосудов.

Что делать, если кость застряла

Врачи напоминают: если после еды почувствовалось, что в горле застряла рыбья кость, не следует пытаться «протолкнуть» ее коркой хлеба или другими грубыми продуктами. Это может лишь усугубить ситуацию и загнать кость глубже, вплоть до перфорации стенки органа. Не рекомендуется также вызывать рвоту или пить уксус — эти методы, по словам медиков, не только бесполезны, но и опасны.

Правильный алгоритм действий, как поясняют специалисты, — немедленно обратиться к врачу-оториноларингологу или в приемный покой больницы. Специалист проведет осмотр, а при необходимости назначит УЗИ или компьютерную томографию. В большинстве случаев кость удается извлечь эндоскопически — через рот с помощью специального инструмента, без разрезов и тяжелых последствий для пациента.

