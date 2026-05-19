Калеки — в строй: ВСУ придумали способ вернуть комиссованных инвалидов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Киев готов затыкать дыры в армии даже теми, кого уже списали по здоровью — главком анонсировал короткие контракты на 6-9 месяцев для раненых, которые формально считаются непригодными к службе. Об этом сообщает «Lenta.ru».
Украинское командование признало: мобилизационный ресурс на исходе, и теперь в ход идут нестандартные решения. Главнокомандующий ВСУ заявил, что планируется внедрение так называемых коротких контрактов — на полгода или девять месяцев. Под них попадут те военнослужащие, которые были уволены по состоянию здоровья после ранений. Иными словами, комиссованных инвалидов снова зовут в окопы.
Главнокомандующий уточнил, что для действующих военных тоже рассматривают возможность подписания контрактов на меньший срок. А вот новобранцы по-прежнему будут вкалывать по стандарту — два-три года и более. Часть мобилизованных будет служить без контракта, но получать те же деньги, что и контрактники.
