Калеки — в строй: ВСУ придумали способ вернуть комиссованных инвалидов

Киев готов затыкать дыры в армии даже теми, кого уже списали по здоровью — главком анонсировал короткие контракты на 6-9 месяцев для раненых, которые формально считаются непригодными к службе. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Украинское командование признало: мобилизационный ресурс на исходе, и теперь в ход идут нестандартные решения. Главнокомандующий ВСУ заявил, что планируется внедрение так называемых коротких контрактов — на полгода или девять месяцев. Под них попадут те военнослужащие, которые были уволены по состоянию здоровья после ранений. Иными словами, комиссованных инвалидов снова зовут в окопы.

Главнокомандующий уточнил, что для действующих военных тоже рассматривают возможность подписания контрактов на меньший срок. А вот новобранцы по-прежнему будут вкалывать по стандарту — два-три года и более. Часть мобилизованных будет служить без контракта, но получать те же деньги, что и контрактники.

